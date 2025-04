Confronto com BAEP em Hortolândia resulta na morte de homem Um homem foi baleado e morreu após um confronto com policiais do 10º Batalhão de...

Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share