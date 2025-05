Congresso técnico reúne equipes de vôlei e futsal para definição dos Campeonatos Municipais de Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréNa noite da última sexta-feira (16), aconteceu o congresso técnico das modalidades... Portal Veloz|Do R7 19/05/2025 - 11h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 11h04 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréNa noite da última sexta-feira (16), aconteceu o congresso técnico das modalidades de Vôlei e Futsal, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer de Sumaré. O encontro reuniu representantes das equipes inscritas para alinhamento do regulamento, sorteio de grupos e definição dos detalhes dos Campeonatos Municipais de 2025. No vôlei, a competição contará com 6 equipes femininas e 14 equipes masculinas, prometendo jogos de alto nível e grande participação da comunidade. A solenidade de abertura será no dia 25 de maio, no Ginásio do Centro Esportivo. Já o Campeonato Municipal de Futsal também teve seu congresso técnico realizado na mesma ocasião, com presença expressiva dos representantes das equipes. A abertura oficial está marcada para o dia 24 de maio, também no Ginásio do Centro Esportivo. O secretário municipal de Esportes, Pedro Rocha, destacou a importância da participação dos times e da organização do evento. “Nosso objetivo é fortalecer o esporte local e garantir que os campeonatos aconteçam com segurança e espírito esportivo. A presença das equipes no congresso técnico mostra o comprometimento de todos em fazer dessas competições um sucesso”, disse. Os campeonatos fazem parte do calendário oficial de esportes do município e reforçam o incentivo à prática esportiva e à integração entre os atletas locais.

