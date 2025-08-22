Conheça as bandas que vão agitar o Santa Bárbara Rock Fest 2025 a partir desta sexta-feira (22) Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteEntre esta sexta-feira (22) e domingo (24), o Santa Bárbara... Portal Veloz|Do R7 22/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h20 ) twitter

Entre esta sexta-feira (22) e domingo (24), o Santa Bárbara Rock Fest 2025 vai transformar o Complexo Usina Santa Bárbara em um grande ponto de encontro para amantes da música, reunindo mais de 50 bandas distribuídas em cinco palcos. Gratuito, o evento promete diversidade sonora, com apresentações que vão do rock clássico ao metal extremo, passando pelo pop rock, hard rock, indie, ska e muito mais.

