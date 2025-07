Conselheiros tutelares relatam ameaças de morte e cobram valorização da função em reunião com Comissão de Segurança Pública de Limeira Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Segurança Pública da Câmara recebeu uma comissão de conselheiros... Portal Veloz|Do R7 04/07/2025 - 11h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comissão de Segurançado dia 03.jul.25 Adriano Roberto da Silva

Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Segurança Pública da Câmara recebeu uma comissão de conselheiros tutelares na reunião desta quinta-feira, 3 de julho. O objetivo foi apresentar as atribuições do Conselho Tutelar. Participaram da reunião, além dos membros da Comissão, os representantes do Conselho Tutelar I, Ludma de Oliveira, Joice Fernanda Santos Marine, Felipe Nathan Reis e Denis Matias dos Santos; do Conselho Tutelar II, Adriana Tamiosso de Freitas e Elisdete Backman; e do Conselho Tutelar III, Ana Célia e Ana Paula.

Para saber mais sobre as preocupações e reivindicações dos conselheiros tutelares, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

APAE Motor Rocka acontece dia 6 de setembro na sede da entidade

Só Cacareco passará na região do Jd. Santina na próxima semana em Limeira

Sumaré conclui 2° fase de votação para adesão ao modelo cívico-militar com 60% de participação da comunidade escolar