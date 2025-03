Conservação do solo é fundamental para a sustentabilidade do negócio rural; entenda O solo é um bem importante da propriedade rural e deve ser protegido e cuidado....

O solo é um bem importante da propriedade rural e deve ser protegido e cuidado. Assim, investir em sua conservação é fundamental para a sustentabilidade do negócio, qualquer que seja o ramo de atuação, explica Mateus Tavares, assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Segundo o especialista, manter o solo fértil e saudável, com boa disponibilidade de nutrientes, reflete nas condições de desenvolvimento de plantas e animais que dependem deste recurso. “Fazer uso do solo sem considerar suas necessidades de manutenção, conservação ou reposição de nutrientes, vai trazer impactos negativos, cedo ou tarde, à produção agropecuária e ao meio ambiente”, afirmou.

Saiba mais sobre a importância da conservação do solo e suas práticas no Portal Veloz. Consulte a matéria completa.

Leia Mais em Portal Veloz: