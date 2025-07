Construção civil em Sorocaba registra aumento de 147% no saldo de empregos formais em 2025 Foto: Prefeitura de SorocabaO setor da construção civil em Sorocaba apresentou crescimento de 147% na... Portal Veloz|Do R7 31/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h58 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaO setor da construção civil em Sorocaba apresentou crescimento de 147% na geração de empregos formais entre janeiro e maio de 2025, quando teve saldo positivo de 1.230 vagas de emprego nesta área, ante 498 no mesmo período do ano anterior. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, referentes a estudo realizado pela equipe técnica da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional, da Prefeitura de Sorocaba.

