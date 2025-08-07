Construção de escola estadual no Lagoa Nova avança em Limeira Com a conclusão da terraplenagem, os operários iniciaram nesta semana os trabalhos de fundação As... Portal Veloz|Do R7 06/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 21h37 ) twitter

Com a conclusão da terraplenagem, os operários iniciaram nesta semana os trabalhos de fundação, com a perfuração do solo para a instalação de estacas. A unidade, que deve receber o nome de Waldemar Mattos Silveira, terá capacidade para atender cerca de 1.300 estudantes em período integral. O investimento total no projeto é de R$ 25 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

