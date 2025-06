Consulta Pública da licitação do transporte coletivo de Campinas recebe participações até o dia 2 de julho Foto: Prefeitura de CampinasA Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e a Secretaria de... Portal Veloz|Do R7 23/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e a Secretaria de Transportes (Setransp) recebem, até o dia 2 de julho, participações na Consulta Pública da minuta do edital para a licitação do transporte coletivo convencional de Campinas. A ideia da Consulta Pública é abrir espaço e tempo para que toda população possa opinar e sugerir. Quando esta fase do processo terminar, serão completados três meses de consulta livre por canal digital e urnas instaladas em terminais de ônibus.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre a licitação do transporte coletivo de Campinas!

