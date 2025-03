Consultório odontológico é alvo de furto em Limeira A faxineira do estabelecimento percebeu que o local estava arrombado Na madrugada deste sábado (29),... Portal Veloz|Do R7 29/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 29/03/2025 - 22h05 ) twitter

A faxineira do estabelecimento percebeu que o local estava arrombado. Na madrugada deste sábado (29), um consultório odontológico localizado no Centro de Limeira foi alvo de furto. A faxineira do estabelecimento percebeu que o local estava arrombado e que alguns objetos estavam faltando, incluindo um conjunto de irrigação do jardim.

