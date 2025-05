Consultório Veterinário Móvel ficará na região do Taquaral até 6 de junho Foto: Prefeitura de CampinasO Consultório Veterinário Móvel, com atendimento veterinário gratuito, ficará até 6 de... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 08h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 08h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO Consultório Veterinário Móvel, com atendimento veterinário gratuito, ficará até 6 de junho na região do Taquaral. O serviço do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) de Campinas funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, no Portão 7 do Parque Taquaral (avenida Doutor Heitor Penteado, 1146).

