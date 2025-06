Contrato de drenagem expirado: vereador Waguinho da Santa Luzia questiona situação do serviço em Limeira Foto: Câmara de LimeiraFoi encaminhado nesta terça-feira (24), o Requerimento Nº 379/2025, de autoria do... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h37 ) twitter

Fernando Henrique Orlandin

Foto: Câmara de LimeiraFoi encaminhado nesta terça-feira (24), o Requerimento Nº 379/2025, de autoria do vereador Waguinho da Santa Luzia (PP), no qual solicita esclarecimentos sobre o serviço de manutenção, conservação e adequação do sistema de drenagem em Limeira. O parlamentar mencionou que o contrato celebrado entre a Prefeitura e a empresa Forty Construções e Engenharia expirou em 14 de março de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante questão para a cidade!

