Controle de Arboviroses em Sumaré intensifica ações nas regiões com maior número de casos

23/05/2025 - 10h56

Foto: Prefeitura de SumaréAs equipes de Controle de Arboviroses de Sumaré continuam atuando de forma intensificada nas áreas com maior incidência de casos de Dengue. Nesta semana, os trabalhos estão concentrados nas regiões do Matão, Nova Veneza, Área Cura e Centro. As ações de controle são essenciais para conter a transmissão da doença. No entanto, a participação da população é fundamental, manter os quintais limpos e eliminar possíveis criadouros ajuda a evitar o desenvolvimento de novas larvas.

