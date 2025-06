Cooperação Internacional: Campinas Innovation Week 2025 terá representantes de oito países Foto: Prefeitura de CampinasVárias nacionalidades irão se encontrar no Campinas Innovation Week 2025, que começa... Portal Veloz|Do R7 05/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasVárias nacionalidades irão se encontrar no Campinas Innovation Week 2025, que começa na próxima segunda-feira, 9 de junho, na antiga Oficina de Locomotivas da Companhia Mogiana (Prédio do Relógio), no Pátio Ferroviário. Nesta edição, o Global Hub, que integra o evento, terá presença de representantes de oito países, potencializando as oportunidades de internacionalização, em um local dedicado à cooperação internacional e comércio exterior.

