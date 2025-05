Cordão de Girassol promove inclusão e humanização no atendimento do HM de Americana Foto: Prefeitura de AmericanaImplantado há um ano no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana,... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaImplantado há um ano no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, o Cordão de Girassol tem contribuído para um atendimento mais inclusivo e humanizado. A iniciativa beneficia pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência auditiva, algumas deficiências intelectuais, entre outras condições, facilitando a comunicação e promovendo um ambiente acolhedor.

