Cordeirópolis aplica 300 advertências por uso irregular de água durante estiagem
Portal Veloz|Do R7
26/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 21h58 )

Portal Veloz

A medida, em vigor desde o início de agosto, o município de Cordeirópolis (SP) já registrou 300 advertências a moradores pelo descumprimento do decreto que proíbe o uso de água potável para lavar vias, calçadas, garagens, quintais e veículos durante o período de estiagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre as penalidades e a situação dos reservatórios.

