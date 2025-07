Cordeirópolis inicia construção do Anel Viário de 10 km Foto: Prefeitura de CordeirópolisA Prefeitura de Cordeirópolis deu início à execução do Anel Viário da... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 07h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 07h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de CordeirópolisA Prefeitura de Cordeirópolis deu início à execução do Anel Viário da cidade. A obra está em fase inicial, com a preparação do solo nos dois primeiros trechos: entre a rotatória da Avenida Presidente Vargas e a Rua Francisco Minatel, e entre a mesma avenida e o viaduto da Rumo, na Rodovia Constante Peruchi. O prazo de execução total da obra é de 24 meses.

Para mais detalhes sobre essa importante obra para a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

