Cordeirópolis promove Dia D de arrecadação da Campanha do Agasalho neste sábado (17) Foto: Prefeitura de CordeirópolisA Prefeitura de Cordeirópolis realiza, neste sábado (17), o Dia D de... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h44 )

Foto: Prefeitura de CordeirópolisA Prefeitura de Cordeirópolis realiza, neste sábado (17), o Dia D de arrecadação da Campanha do Agasalho 2025. O ponto será no Centro de Convivência do Idoso (CCI) – Rua João Roveda, 639, Jd. São Paulo –, das 9h às 12h, em formato drive-thru. A ação tem o objetivo de incentivar a população a doar roupas e acessórios de inverno em bom estado de uso.

