Corinthians pode garantir melhor campanha do Paulistão no próximo jogo Foto: Rodrigo Coca/Agência CorinthiansTimão precisa vencer a Portuguesa e torcer para um tropeço do São...

Foto: Rodrigo Coca/Agência CorinthiansTimão precisa vencer a Portuguesa e torcer para um tropeço do São Bernardo para garantir a liderança geral do Estadual O Corinthians vive grande fase neste começo de 2025. Afinal, classificado ao mata-mata do Campeonato Paulista com antecedência, o Timão agora pode garantir a melhor campanha da fase de grupos da primeira fase do Estadual já na próxima rodada. Assim, a equipe de Ramón Díaz teria a vantagem de disputar todos os jogos decisivos da fase final na Neo Química Arena.

