Coronel José Augusto Coutinho é nomeado novo comandante-geral da PM O governador Tarcísio de Freitas nomeou, nesta quarta-feira (16), o coronel PM José Augusto Coutinho... Portal Veloz|Do R7 17/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 09h46 )

O governador Tarcísio de Freitas nomeou, nesta quarta-feira (16), o coronel PM José Augusto Coutinho como o novo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele substituirá o coronel Cássio Araújo de Freitas, que irá para a reserva. Ele estava à frente da PM desde janeiro de 2023. A informação foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado (DOE).

