Corpo de homem é encontrado no Rio Piracicaba e laudo pericial determinará causa da morte

Na tarde desta segunda-feira (17), o corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas próximas à Ponte do Morato, em Piracicaba (SP). De acordo com informações, um pescador avistou o corpo e conseguiu entrar no Rio Piracicaba para retirá-lo. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários. A identidade da vítima ainda não foi confirmada mas, estima-se que tinha, aproximadamente, 30 anos de idade. Além disso, não foram encontrados sinais evidentes de violência no corpo nem marcas de perfuração, levantando a hipótese de morte por afogamento. No entanto, apenas o laudo pericial poderá determinar a causa exata da morte. Sendo assim, o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames necroscópicos.

