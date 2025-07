Corpo de jovem que se afogou em represa de Americana é encontrado após uma semana de buscas Foto: Arquivo pessoalFoi encontrado no início da tarde desta terça-feira (29) o corpo do jovem... Portal Veloz|Do R7 29/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Arquivo pessoalFoi encontrado no início da tarde desta terça-feira (29) o corpo do jovem Alexsander Silva de Souza, de 24 anos, que desapareceu na represa de Salto Grande, em Americana, ao tentar salvar duas pessoas que estavam se afogando na última terça-feira (22). Segundo relato do Corpo de Bombeiros ele pulou na água para socorrer as vítimas e não retornou mais à superfície. As defesa civis de Americana e Campinas trabalharam nas buscas durnate uma semana. O jovem era morador do Jardim Yeda, em Campinas, e estava com amigos em uma lancha e duas motos aquáticas quando as vítimas caíram na água.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa tragédia.

Leia Mais em Portal Veloz:

Latrocínio de jovem de 22 anos é registrado em Hortolândia

Problemas no asfalto, lixo e sinais de abandono em rua do bairro Chácara Machadinho são motivos de indicação de vereador em Americana

Cordeirópolis prorroga prazo para adesão ao Refis até esta quarta-feira (30)