Corpo em decomposição é encontrado boiando em córrego na Avenida Ruy Rodrigues, em Campinas

Na tarde desta terça-feira (26), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado por...

Portal Veloz|Do R7

Na tarde desta terça-feira (26), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado por populares boiando nas águas do Ribeirão Capivari, próximo à Avenida Ruy Rodrigues, na altura do Jardim Ouro Verde, em Campinas (SP). A identidade da vítima ainda é desconhecida, mas as primeiras informações apontam que se trata de um homem.

