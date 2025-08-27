Corpo em decomposição é encontrado boiando em córrego na Avenida Ruy Rodrigues, em Campinas
Na tarde desta terça-feira (26), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado por...
Na tarde desta terça-feira (26), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado por populares boiando nas águas do Ribeirão Capivari, próximo à Avenida Ruy Rodrigues, na altura do Jardim Ouro Verde, em Campinas (SP). A identidade da vítima ainda é desconhecida, mas as primeiras informações apontam que se trata de um homem.
Na tarde desta terça-feira (26), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado por populares boiando nas águas do Ribeirão Capivari, próximo à Avenida Ruy Rodrigues, na altura do Jardim Ouro Verde, em Campinas (SP). A identidade da vítima ainda é desconhecida, mas as primeiras informações apontam que se trata de um homem.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este caso intrigante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este caso intrigante.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: