Corpo em decomposição é encontrado boiando em córrego na Avenida Ruy Rodrigues, em Campinas Na tarde desta terça-feira (26), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado por... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na tarde desta terça-feira (26), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado por populares boiando nas águas do Ribeirão Capivari, próximo à Avenida Ruy Rodrigues, na altura do Jardim Ouro Verde, em Campinas (SP). A identidade da vítima ainda é desconhecida, mas as primeiras informações apontam que se trata de um homem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em Portal Veloz:

Mulher é vítima de roubo à luz do dia na Vila Proost de Souza, em Campinas

Em Campinas, falta de profissionais e horário reduzido de farmácia geram queixas no CS Santa Odila

Cordeirópolis aplica 300 advertências por uso irregular de água durante estiagem