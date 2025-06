Corpo encontrado em Interlagos é do empresário Adalberto Júnior; polícia investiga causas da morte Ainda não está claro se a morte foi provocada por um acidente ou se há... Portal Veloz|Do R7 03/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h57 ) twitter

Ainda não está claro se a morte foi provocada por um acidente ou se há indícios de crime. A Polícia Civil de São Paulo confirmou, na manhã desta terça-feira (03), que o corpo encontrado nas proximidades do Autódromo de Interlagos é do empresário Adalberto Júnior, de 35 anos. Ele estava desaparecido havia quatro dias, após participar de um evento de motos realizado no local.

