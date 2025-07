Cosmópolis inaugura Boutique Solidária no CRAS Andorinhas Foto: Prefeitura de CosmópolisNesta segunda-feira (30), a Prefeitura de Cosmópolis realizou o lançamento oficial da... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 07h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 07h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de CosmópolisNesta segunda-feira (30), a Prefeitura de Cosmópolis realizou o lançamento oficial da Boutique Solidária, um espaço criado com amor e propósito, pensado para acolher com dignidade as famílias em situação de vulnerabilidade social. A boutique oferece roupas, calçados e acessórios doados pela comunidade, permitindo que os atendidos escolham suas peças em um ambiente acolhedor e humanizado, que valoriza o respeito e a solidariedade. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal de Cosmópolis, por meio da Secretaria de Promoção Social e do Fundo Social de Solidariedade, com o Rotary Club e a Casa da Amizade, reafirmando o compromisso conjunto com a inclusão social e o cuidado com o próximo. A Boutique Solidária está localizada no CRAS Andorinhas, e passa a ser mais um ponto de apoio e transformação social na cidade.

