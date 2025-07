Cpat Campinas está com 739 vagas de emprego nesta quinta-feira; salários chegam a R$ 4,2 mil As oportunidades são para início imediato e contam com vários níveis de exigência de escolaridade... Portal Veloz|Do R7 10/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h18 ) twitter

As oportunidades são para início imediato e contam com vários níveis de exigência de escolaridade. Quem está em busca de uma oportunidade de emprego em Campinas nesta quinta-feira, 10 de julho, poderá tentar uma das 739 vagas disponibilizadas pela Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do Cpat (Centro Público de Apoio ao Trabalhador). Os maiores salários são para os cargos de nutricionista (R$ 4,2 mil) e mecânico de empilhadeira (R$ 4 mil). As oportunidades são para início imediato e contam com vários níveis de exigência de escolaridade.

