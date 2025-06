Cpat está com 753 vagas de emprego nesta quarta (25); veja top cargos e salários Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda,... Portal Veloz|Do R7 25/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está com 753 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira, 25 de junho, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador (Cpat). As oportunidades são para início imediato e há vagas com salários que superam R$ 4 mil. Veja abaixo a lista do top cargos e salários disponíveis no Cpat Campinas.

