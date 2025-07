Criança de 3 anos é encontrada em condições insalubres em apartamento de Piracicaba; pais são investigados por maus-tratos A Polícia Militar foi acionada após vizinhos relatarem um forte odor vindo do imóvel e... Portal Veloz|Do R7 03/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h17 ) twitter

Portal Veloz

A Polícia Militar foi acionada após vizinhos relatarem um forte odor vindo do imóvel e suspeitarem que havia um cadáver no local Um menino de três anos foi encontrado em situação de abandono e em meio a condições insalubres dentro de um apartamento no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba (SP), durante a madrugada desta quinta-feira (3).

Para mais detalhes sobre essa triste situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

