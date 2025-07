Criança de 9 anos é flagrada agredindo filhote de cachorro em Limeira; pai é preso em flagrante No momento da agressão, a criança estava sozinha com outra criança na casa Um caso... Portal Veloz|Do R7 05/07/2025 - 22h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

No momento da agressão, a criança estava sozinha com outra criança na casa Um caso de maus-tratos a animal envolvendo uma criança de 9 anos mobilizou autoridades na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Vila Rosália, em Limeira (SP). De acordo com relatos de uma vizinha, os gritos de dor do animal eram frequentes nos últimos meses, mas nesta manhã, os sons se intensificaram, o que a levou a acionar as autoridades. Ao verificar a situação, a moradora flagrou o momento em que o menino agredia um filhote de cachorro dentro da residência. O ato foi registrado em vídeo.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Operação da PM apreende mais de 6 kg de drogas e prende homem por tráfico em Sumaré

Criança de 8 anos é atropelada e motorista foge sem prestar socorro em Limeira

Nova tarifa social de energia elétrica já está em vigor; entenda