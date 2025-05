Crianças da Escola de Bombeirinho Civil visitam base do Serviço 192 em Americana Foto: Prefeitura de AmericanaA base do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (192), da Secretaria de Saúde... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA base do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (192), da Secretaria de Saúde de Americana, recebeu a visita da Escola de Bombeirinho Civil do município, no último sábado (17). A atividade teve como objetivo conscientizar as crianças sobre o funcionamento do serviço de emergência e o uso responsável do número 192.

