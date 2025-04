Crianças são atropeladas enquanto brincavam na rua em Limeira; uma delas está em estado grave O condutor do veículo, um idoso de 64 anos, ficou em estado de choque Duas... Portal Veloz|Do R7 17/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 22h26 ) twitter

O condutor do veículo, um idoso de 64 anos, ficou em estado de choque. Duas crianças, de 9 e 11 anos, foram atropeladas no início da noite desta quinta-feira (16), no Jardim Santa Cecília, em Limeira. Elas foram encaminhadas à Santa Casa da cidade para receber atendimento médico.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

