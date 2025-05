Criminoso apontado como líder do tráfico em SP é capturado pela Rota na zona leste da capital O foragido possui um extenso histórico criminal Uma operação das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h27 ) twitter

O foragido possui um extenso histórico criminal. Uma operação das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) resultou na prisão de um criminoso foragido da Justiça, apontado como responsável pelo controle do tráfico de drogas em todo o estado de São Paulo. A ação aconteceu no domingo (11), no bairro da Água Rasa, zona leste da capital paulista.

