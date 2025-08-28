Criminoso morre em confronto com o BAEP em Campinas
Um homem de 44 anos, considerado de alta periculosidade e apontado como integrante de uma...
Um homem de 44 anos, considerado de alta periculosidade e apontado como integrante de uma facção criminosa, morreu após reagir a uma abordagem policial na noite desta quarta-feira (27), no Jardim Florence, em Campinas (SP). A ação foi realizada por equipes do Primeiro Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), da Polícia Militar de São Paulo.
Um homem de 44 anos, considerado de alta periculosidade e apontado como integrante de uma facção criminosa, morreu após reagir a uma abordagem policial na noite desta quarta-feira (27), no Jardim Florence, em Campinas (SP). A ação foi realizada por equipes do Primeiro Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), da Polícia Militar de São Paulo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: