Criminosos assaltam joalheria no Centro de Limeira; um é preso e outro foge Um dos assaltantes foi surpreendido pelos policiais no momento em que deixava a loja carregando... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Um dos assaltantes foi surpreendido pelos policiais no momento em que deixava a loja carregando um saco com joias. Uma joalheria localizada na Rua Santa Cruz, no Centro de Limeira (SP), foi assaltada na tarde desta sexta-feira (6). Dois criminosos, que chegaram em uma motocicleta Honda XRE 300, participaram da ação. Um deles desceu armado e invadiu o estabelecimento, enquanto o outro permaneceu do lado de fora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este caso intrigante!

Leia Mais em Portal Veloz:

Edição 2025 do Campinas Innovation Week terá 38 estandes de expositores e loja oficial do evento

Procurador da Prefeitura de Limeira mata esposa e bebê de dois meses e comete suicídio

Arraiá do Pátio Limeira Shopping segue até domingo (8)