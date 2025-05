Cruzamentos da Senador Saraiva e Glicério terão fiscalização remota a partir desta quinta (22) em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasResponsável por oito mortes no trânsito em 2024, o desrespeito à sinalização... Portal Veloz|Do R7 22/05/2025 - 08h17 (Atualizado em 22/05/2025 - 08h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasResponsável por oito mortes no trânsito em 2024, o desrespeito à sinalização terá a fiscalização reforçada na região central a partir desta quinta-feira, 22 de maio. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) ativa dois pontos de videomonitoramento nos cruzamentos das avenidas Senador Saraiva com Benjamin Constant; e Francisco Glicério com Aquidabã. O objetivo é coibir situações de desrespeito às leis de trânsito, principalmente uso indevido de faixas exclusivas para ônibus. Também serão identificadas infrações como conversão proibida; parada sobre a faixa de pedestres e de retenção; estacionamento irregular; transposição indevida de faixa; e avanço semafórico. A Emdec implantou sinalização vertical (placas) indicando a presença da câmera, com a inscrição: “Fiscalização de trânsito por câmeras de monitoramento”. A câmera tem raio de visão de 360 graus e é operada remotamente por cinco profissionais da Central de Monitoramento de Operações da Emdec, que se revezam em turnos. O equipamento flagra a infração e permite a captura da imagem. A partir dela, é elaborado o auto de infração.

