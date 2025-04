CSs de Campinas funcionam nesta sexta (2) e sábado (3) para garantir atendimento de pacientes respiratórios Foto: Prefeitura de CampinasOs centros de saúde de Campinas vão funcionar nesta sexta-feira, 2 de... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 08h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h20 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasOs centros de saúde de Campinas vão funcionar nesta sexta-feira, 2 de maio, ponto facultativo na Prefeitura. No sábado, 3, as unidades que costumam funcionar (confira lista abaixo), ficarão abertas das 7h às 13h. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 29 de abril, e foi tomada em razão da sazonalidade das doenças respiratórias, que aumenta a procura por atendimento. O objetivo é dar retaguarda para os hospitais, que estão sobrecarregados com casos mais graves. Por isso, a orientação é para que os casos mais leves procurem os centros de saúde ou UPAs.

