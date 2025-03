“Cultura para Todos” oferece oficinas culturais e esportivas gratuitas em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo,... Portal Veloz|Do R7 08/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 08/03/2025 - 10h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer, lança o projeto Cultura para Todos, que visa oferecer uma série de oficinas culturais gratuitas para a comunidade. O objetivo é proporcionar acesso à cultura e ao esporte para jovens e adultos, além de promover a inclusão e o desenvolvimento integral dos cidadãos. As atividades acontecerão no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), localizado no Jardim Recanto dos Sonhos, rua Neuza Francisca dos Santos, 545.

Saiba mais sobre como participar e as atividades disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

