Cultura Rock Especial celebra o aniversário de Artur Nogueira nesta sexta (11)

Foto: Prefeitura de Artur NogueriaDentro da programação do Artur Fest, que marca os 76 anos de Artur Nogueira, a sexta-feira (11) será dedicada ao rock’n’roll. A partir das 20h, o público poderá curtir o Cultura Rock Especial, que acontece na Lagoa dos Pássaros, com entrada gratuita. Nesta edição comemorativa, sobem ao palco as bandas Velha Guarda e Black Zeppelin, prometendo uma noite de clássicos do rock nacional e internacional.

