Curso capacita produtores rurais sobre como prevenir queimadas; confira como participar

Foto: Prefeitura de LimeiraO Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e do Corpo de Bombeiros, realiza nesta quarta-feira (19), às 14h30, uma capacitação online voltada para produtores rurais. O objetivo é preparar as propriedades para prevenir incêndios florestais e queimadas em pastagens e cultivos.

O objetivo é preparar as propriedades para prevenir incêndios florestais e queimadas em pastagens e cultivos.

