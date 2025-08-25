Curta Cenas Sumaré acontece de 28 a 31 de agosto com entrada gratuita
Ao todo, serão 10 cenas teatrais que competirão pelos principais prêmios, além de grupos convidados....
Ao todo, serão 10 cenas teatrais que competirão pelos principais prêmios, além de grupos convidados. Festival acontece no Anfiteatro do Centro Administrativo de Sumaré
Ao todo, serão 10 cenas teatrais que competirão pelos principais prêmios, além de grupos convidados. Festival acontece no Anfiteatro do Centro Administrativo de Sumaré
Não perca a chance de conferir todas as apresentações e detalhes do festival! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Não perca a chance de conferir todas as apresentações e detalhes do festival! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: