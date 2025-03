Daae de Rio Claro faz limpeza preventiva em poço de sucção da ETA 2 na manhã de domingo (16) Foto: Prefeitura de Rio ClaroO Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro... Portal Veloz|Do R7 15/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de Rio ClaroO Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro vai fazer a limpeza preventiva do poço de sucção de uma das casas de bombas da Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2). Pode ocorrer baixa pressão no abastecimento de água nos bairros abastecidos pela ETA 2, nas regiões Leste, Oeste e em alguns bairros da região Sul, além do distrito de Ajapi.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Trump confirma morte de Abu Khadija, líder do Estado Islâmico no Iraque

Imposto de Renda 2025: entenda o que muda, conheça deduções e veja como receber grana antes

‘Como degolar uma pessoa’: polícia descobre novas pesquisas no celular de Maicol