DAE de Americana conclui 865 serviços em sete dias Foto: Prefeitura de AmericanaO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu 865 serviços... Portal Veloz|Do R7 03/05/2025 - 08h41 (Atualizado em 03/05/2025 - 08h41 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de AmericanaO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu 865 serviços no período de 25 de abril a 1º de maio. Segundo balanço da autarquia, foram realizadas manutenções e consertos de vazamentos de água, desobstrução de redes de esgoto, reparos em pavimento asfáltico, substituição de hidrômetros, religações de água, entre outros atendimentos.

Para mais detalhes sobre as ações do DAE e como a população pode solicitar serviços, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

