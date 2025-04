DAE de Americana realiza a implementação do Plano de Ação para Controle de Perdas Foto: Prefeitura de AmericanaO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realizou, nesta quinta-feira... Portal Veloz|Do R7 12/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 08h05 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realizou, nesta quinta-feira (10), uma reunião com a Comissão de Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento para apresentar o diagnóstico institucional e operacional desenvolvido em parceria com a empresa Exaqua Hidráulica e Saneamento. O trabalho integra a segunda fase da elaboração do Plano de Ação para Controle de Perdas, que visa modernizar e tornar mais eficiente o sistema de abastecimento de água do município.

