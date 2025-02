DAE de Americana tenta identificar vazamentos mas 15 bairros ainda estão sem água Foto: Prefeitura de AmericanaO DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana disse concentrar esforços... Portal Veloz|Do R7 24/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de AmericanaO DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana disse concentrar esforços para resolver o desabastecimento de água em cerca de 15 bairros da cidade. Nesta segunda-feira (24), equipes da autarquia estão percorrendo a cidade para realizar o geofonamento da adutora que abastece o reservatório da Vila Santa Catarina (CR-3), para verificar se há ocorrência de vazamentos. A ação é feita por meio de um equipamento que capta sons na superfície, o que pode detectar supostas anormalidades no sistema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a situação do abastecimento em Americana!

Leia Mais em Portal Veloz:

Dois adolescentes são apreendidos por envolvimento em roubo de moto em Campinas

Sorocaba credencia interessados em implantar hortas comunitárias em espaços públicos

Famílias se recusam a deixar comunidade em reintegração de posse e fazem protesto em Guarulhos