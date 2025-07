DAE de Santa Bárbara altera horário de atendimento ao público Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteO DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara... Portal Veloz|Do R7 31/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h58 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteO DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, o horário de atendimento presencial ao público será alterado. O novo expediente será das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, na sede administrativa da autarquia, que fica na Rua José Bonifácio, 400, Centro.

