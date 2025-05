Dário Saadi recebe os atletas do Vôlei Renata, vice-campeões da Superliga Foto: Prefeitura de CampinasOs atletas, comissão técnica e dirigentes do Vôlei Renata, que conquistaram o... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 08h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasOs atletas, comissão técnica e dirigentes do Vôlei Renata, que conquistaram o vice-campeonato da Superliga neste domingo, 4 de maio, foram recepcionados pelo prefeito de Campinas, Dário Saadi, nesta segunda-feira, 5. Durante a cerimônia, foi apresentado o troféu que a equipe de Campinas recebeu como prêmio pela campanha.O prefeito fez questão de enaltecer a trajetória da equipe na Superliga, assim como o impacto junto à comunidade, uma das grandes paixões dos desportistas da cidade. “Para nós, é um orgulho ver o Vôlei Renata brilhando nacionalmente”, disse.Ainda segundo o prefeito, além da questão esportiva, o Vôlei Renata é um projeto que fortalece o social, arrecada alimentos e inspira jovens atletas. “A nossa equipe está nos corações dos brasileiros”, afirmou.O projeto criado há 15 anos chegou à decisão do mais representativo torneio nacional da modalidade pela terceira vez. A primeira foi na temporada de 2015/2016; depois na temporada passada e agora novamente contra o Sada Cruzeiro, o maior vencedor da competição. O tetracampeonato paulista e o terceiro lugar na Copa Brasil confirmaram o ano produtivo feito pelo Vôlei Renata.O secretário de Esporte e Lazer de Campinas, Fernando Vanin, reafirmou a importância da parceria entre Prefeitura e Vôlei Renata para o fortalecimento do esporte no município. “A credibilidade adquirida em todo o país é reflexo do comprometimento, esforço, dedicação de todos os envolvidos e não podemos esquecer do público que prestigia os jogos no Taquaral, contagiando a todos com energia e positividade”, afirmou.

