Dário Saadi vai ao BNDES discutir mais financiamento para empresas atingidas pelo tarifaço
O objetivo é orientar empresas locais sobre como acessar o Plano Brasil Soberano O prefeito de...
O objetivo é orientar empresas locais sobre como acessar o Plano Brasil Soberano. O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou nesta quinta-feira, 28 de agosto, de uma reunião no Rio de Janeiro com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, para discutir as medidas do Plano Brasil Soberano, que prevê R$ 40 bilhões em crédito para municípios exportadores afetados pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos.
