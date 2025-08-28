Logo R7.com
Dário Saadi vai ao BNDES discutir mais financiamento para empresas atingidas pelo tarifaço

O objetivo é orientar empresas locais sobre como acessar o Plano Brasil Soberano  O prefeito de...

Portal Veloz|Do R7

O objetivo é orientar empresas locais sobre como acessar o Plano Brasil Soberano. O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou nesta quinta-feira, 28 de agosto, de uma reunião no Rio de Janeiro com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, para discutir as medidas do Plano Brasil Soberano, que prevê R$ 40 bilhões em crédito para municípios exportadores afetados pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos.

