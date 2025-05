De inteligência artificial a inovação no varejo: Campinas Innovation Week terá trilhas temáticas Foto: Prefeitura de CampinasO Campinas Innovation Week (CIW), grande evento de tecnologia, inovação e negócios,... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h16 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO Campinas Innovation Week (CIW), grande evento de tecnologia, inovação e negócios, acontece de 9 a 13 de junho na cidade. Neste ano, a programação foi dividida em quatro trilhas temáticas que sintetizam todos os temas que serão abordados no evento. São tópicos que têm pautado as discussões na sociedade atualmente, como inteligência artificial, inovação disruptiva, internet das coisas, inovação no varejo, entre outras.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as trilhas temáticas e a programação completa do evento!

