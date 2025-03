De policiais fantasiados a uso de drones, veja como a polícia de SP combateu a criminalidade no Carnaval Divulgação/Governo de SPUm plano estratégico das forças de segurança de São Paulo, com ações que... Portal Veloz|Do R7 07/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h07 ) twitter

Divulgação/Governo de SPUm plano estratégico das forças de segurança de São Paulo, com ações que vão de policiais fantasiados nas ruas até uso de drones, trouxe números expressivos no combate à criminalidade durante o Carnaval em todo o estado. A atuação das bases móveis, a ampliação do efetivo e atenção especial à segurança da mulher estão entre os destaques do enfrentamento ao crime pelas autoridades paulistas.

Para saber mais sobre as ações da polícia durante o Carnaval, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

