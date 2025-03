Portal Veloz |Do R7

Declaração pré-preenchida do IR 2025 começa terça (1º) com previsão de 57% de adesão LUIS LIMA JR/FOTOARENAA Receita Federal libera nesta terça-feira (1º) a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda...

LUIS LIMA JR/FOTOARENA A Receita Federal libera nesta terça-feira (1º) a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025. Nessa modalidade, a declaração já começa com várias informações úteis que facilitam o preenchimento, sem necessidade de digitar. Além disso, dá prioridade no recebimento da restituição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a declaração do IR 2025!

Leia Mais em Portal Veloz: