Decreto detalha liberação de R$ 20,6 bilhões do Orçamento de 2025 Marcello Casal Jr./Agência Brasil Uma semana após o anúncio da liberação de R$ 20,6 bilhões... Portal Veloz|Do R7 31/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Uma semana após o anúncio da liberação de R$ 20,6 bilhões do Orçamento de 2025, o Palácio do Planalto publicou um decreto que detalha o descontingenciamento dos recursos por ministérios e órgãos federais. A medida beneficiou principalmente os Ministérios das Cidades, da Defesa e da Saúde. Publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União, o decreto com os novos limites de gastos trazem os valores detalhados dos contingenciamentos e dos bloqueios por ministérios e por órgãos.

Para mais detalhes sobre essa liberação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Morte de mais quatro aves fecha ao público zoológico do Rio

IBGE: taxa de desemprego cai para 5,8%, a menor já registrada

Farmácia Popular: prazo para renovação de credenciamento termina hoje